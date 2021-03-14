Vali Günaydın: Akraba komşu ziyareti yapmayın
|14 Mart 2021 19:03
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yüksek riskli iller kategorisinde yer aldığı için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte denetimde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Günaydın, sürücülerin belgelerini kontrol ettirdi. Vali Günaydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İlimizde muafiyet belge sayısının fazla olduğunu tespit etmiştik. Bu nedenle arkadaşlarımız bugün özenle muafiyet belgeleri üzerinde çalışma yapıyor. Gerekmedikçe sokağa çıktığımız zaman virüsün yayılım hızını artırıyoruz. Bizler yaptığımız denetimle virüsün yayılım hızını azaltmaya çalışıyoruz. Parklarda, spor alanlarında inceleme yaptım. Vatandaşlarımız özellikle maske konusunda büyük hassasiyet gösteriyor" dedi.
'VAKA SAYIMIZDA ARTIŞ OLDU'
Vali Günaydın, kentte vaka artışının temel nedeninin halen devam eden akraba ve komşuluk ziyaretleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"1 Mart'tan sonra kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ne yazık ki şehrimizde kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra ilimizde vaka sayısı artışını paylaşıyoruz. Vaka sayılarının azaltılması temel hedefimiz. Bunun için bütün birimlerimiz çalışıyor. Ancak, birimlerimizin çalışmasının yanında en büyük katkı vatandaşımızdan gelecek. Bizim her yerde kamu görevlisi bulundurma, her saat denetim yapma imkanımız yok. Kendi denetimimizi kendimiz yapacağız. Bizler kontrollü davranmalıyız. '15 gün kapanalım' diyenler var. Ben de diyorum ki; gerekmedikçe dışarı çıkmayalım, akraba komşu ziyareti yapmayalım. Böylelikle vaka sayımız azalsın. İşimiz olduğunda bunu kısa sürede yapalım. Kalabalık ortamlara girmekten çekinelim."
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