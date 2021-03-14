Ünlü yazar Erol Toy hayatını kaybetti!
|14 Mart 2021 19:11
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Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yazarın vefatını, kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Toy yaptığı açıklamada, "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.
EROL TOY KİMDİR?
Erol Toy, 1936 yılında Alaşehir Manisa'da dünyaya geldi. İlk öyküsü 1952 yılında Çınar dergisinde yayımlandı. Romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işledi.
Bank-İş sendikasının kurucuları arasında yer alarak sendika yaşamına adım attı.
Toplumcu gerçekçi ekolünü benimseyen yazar, 1974 yılında yayımlanan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün anlatıldığı öne sürülen 'İmparator' adlı romanıyla okur kitlelerine adını duyurdu. Yazarın 2 ciltlik 'Azap Ortakları' da oldukça ilgi çekti.
Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan üçüncülük ödülü sahibidir.
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