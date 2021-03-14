Evinde bulunamayan Kovid-19 hastası otogarda yakalandı
|14 Mart 2021 20:10
|+Aa- Yazdır
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki R.Ş., koronavirüsü testi pozitif çıkınca evinde tedavi ve karantina altına alındı. Filyasyon ekipleri tarafından FİTAS uygulaması dahilinde yapılan karantina denetiminde şahsın ikametine gidildiğinde burada olmadığı tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evinde olmayan koronavirüslü hasta R.Ş.'yi bulmak için alarma geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu R.Ş.'yi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.
İHA'nın haberine göre olay sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşlı adam savcının talimatı doğrultusunda jandarma gözetiminde sağlık ekipleri tarafından Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantina altına alındı.
R.Ş. hakkında pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri de 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 'karantina kuralını ihlal etmekten' 3 bin 469 lira da para cezası uygulandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı
14 Mart 2021 20:46
|Ünlü yazar Erol Toy hayatını kaybetti!
14 Mart 2021 19:11
|Yenikapı Sahili kısıtlamaya rağmen doldu taştı
14 Mart 2021 18:28
|Uygulamadan kaçan sürücüler, başka ekibe yakalandı
14 Mart 2021 17:52
|Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden vefat etti
14 Mart 2021 17:19
|Hayatını kaybeden mali müşavir ve eşi toprağa verildi
14 Mart 2021 16:38
|5 ilin valisi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
14 Mart 2021 16:01
|'Z kuşağı'na 'zamanı verimli kullanma' tavsiyeleri
14 Mart 2021 15:27
|Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!
14 Mart 2021 15:21
|Eşini koronadan kaybeden hemşireden 'rehavete kapılmayın' uyarısı
14 Mart 2021 14:55