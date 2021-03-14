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Kağıthane'de silahlı saldırı! Kurşun cep telefonunu parçaladı

Kağıthane'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, vurulan gençlerden birinin cep telefonuna kurşun isabet etmesi sonucu parçalandı.
 14 Mart 2021 20:13
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Kağıthane'de silahlı saldırı! Kurşun cep telefonunu parçaladı

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Olay, Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyüş yapan 2 gencin arkasından 2 kişi yanaştı. 2 kişiden 1'i silahını çıkararak gençlerin üzerine ateş etti. Bir kişi karnından diğeri de baldırından vuruldu. Saldırganlar farklı yönlere kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaralı gençler için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KURŞUN CEP TELEFONUNU PARÇALADI

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Vurulan gençlerden birinin cep telefonuna kurşun isabet etmesi sonucu parçalandı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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