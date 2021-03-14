Başkentte tren maketinden yapılan kütüphane açıldı
|14 Mart 2021 20:54
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan kütüphane hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Mini kütüphaneden kimlik ve telefon numarasıyla kayıt yaptırılarak ücretsiz kitap alınabilecek. Bir aylık okuma süresini tamamlayanlar, aldıkları kitabı iade ederek yenisi için başvuru yapabilecek.
"Al, oku, bırak"
Açıklamalarında görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Al, oku, bırak" sloganı ile kitaba ulaşımı kolaylaştıracak mini kütüphane modelini hayata geçirerek, vatandaşları okumaya teşvik etmek ve metro seyahatlerinde kitap okuyabilme imkanı sunmak istediklerini söyledi.
"Ücretsiz ve kolay ulaşılabilir küçük bir kütüphane hizmeti sunulmuş olacak"
Yer olarak, insan hareketliliğinin en yoğun olduğu Kızılay'ı seçtiklerini kaydeden Alkaş, "Kitap İstasyonu olarak kullanılan bu vagon, 2010 yılında Ankara Festivali için yapılan Bombardier treninin maketidir. Bu maketi kütüphane şeklinde düzenledik. Bu projeyle, Ankara halkına ücretsiz ve kolay ulaşılabilir küçük bir kütüphane hizmeti sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediyemizin yayınları da bu sayede vatandaşlarımıza daha kolay ulaştırılacak." dedi.
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