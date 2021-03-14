Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın acı günü

4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.