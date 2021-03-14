Soylu'nun taziyesinde, Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim tilaveti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için bulunduğu taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu.
|14 Mart 2021 22:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, 3 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi olduktan sonra kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde Servet Soylu için Kur'an-ı Kerim okudu.
Cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
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