Yeni Risk Haritası neden açıklanmıyor?
Son olarak 1 Mart Pazartesi günü açıklanan ve iki hafta süreyle uygulanacak olan yeni risk haritası hala açıklanmadı.
|14 Mart 2021 22:21
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Son risk haritası 1 Mart 2021 tarihi Pazartesi günü saat 21:49'da, kabine toplantısı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Tıklayınız.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, risk haritasının 15 günde bir yayınlanacağını, verilerin hafta sonu paylaşılacağını ve tedbirlerin 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. 3 Mart'ta yapılan açıklama için tıklayınız.
Herkes, illerin durumunu belirleyecek olan ve iki hafta süreyle uygulanacak olan yeni risk haritasının açıklanmasını bekliyor. Ancak yeni risk haritası hala açıklanmamıştır. Başta okullar olmak üzere tüm vatandaşlar yeni risk haritasının açıklanmasını bekliyor.
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