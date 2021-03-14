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Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat Türkiye'de defnedilecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat, Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanacak.
 14 Mart 2021 22:55
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Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat Türkiye'de defnedilecek

Lise öğrencisi iken 49 yıl önce Almanya'nın Gelsenkirchen kentine yerleşen Yusuf Polat'ın (65) yeğeni Sinan Polat, amcasının 1 aydır Kovid-19 sebebiyle Almanya'da tedavi gördüğünü söyledi.

Amcasının tedaviye rağmen kurtarılamadığını anlatan yeğen Polat, ozanın lise 1. sınıfa kadar Erzurum'un Oltu ilçesinde eğitim gördüğünü ve bu süreçte girdiği bir sınavı kazanarak babası tarafından Almanya'ya götürüldüğünü ifade etti.

Polat, Almanya'da uzun yıllardır çalışan amcasının çocukluğunda da müziğe ilgisinin olduğunu ancak aktif olarak müziğe bu ülkede başladığını belirterek, "Amcam çarşamba günü Türkiye'de defnedilecek. Defin yeri henüz tam olarak belirlenmedi. Bazı akrabaları Kocaeli Darıca'da yaşıyor. 2'si kız 4 çocuğu bulunuyor." dedi.

- Ozanlık geleneğini Avrupa'da yaşattı

Halk ozanı Yusuf Polat, 1956 yılında Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Gökçedere köyünde dünyaya geldi.

Çok sayıda eseriyle Almanya'da ozanlık geleneğini yaşatan ve mahlas olarak Polatoğlu'nu kullanan ozan Yusuf Polat, çok sayıda şiir yazıp eser besteledi.

Sanatçı Uğur Işılak da Polat'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

- "Büyük bir ozanı, yüce bir insanı kaybettik"

Paylaşımında "Büyük bir ozanı, yüce bir insanı kaybettik" ifadesini kullanan Işılak, şunları kaydetti:

"Ne söylesek eksik, ne anlatsam yarım. Ozan Yusuf Polatoğlu gördüğüm en mütevazi insandı. Allah, mekanını cennet eylesin. Dostlardan tek ricam ozanımın aziz ruhuna bir Fatiha okumalarıdır"

Polat'ın vefatı nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapan bir çok seveni de üzüntülerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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