1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşası süren Honaz Tüneli'nin yapımı sırasında bağlantı yolu güzergahında 2 bin yıllık yerleşim yeri bulundu. Farklı bir güzergaha bağlantı yolunun kaydırılacağı bildirilen bölge; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile 'Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı' olarak tescil edildi.
 14 Mart 2021 23:02
+Aa- Yazdır
Bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Tüneli'nin inşa çalışmaları sürdüğü sırada, arkeolojik yerleşim alanı tespit edildi. Tünelin bağlantı yolu üzerindeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular üzerine, inceleme başlatıldı. Bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 77 adet kazı açma çalışması yapıldı.

İki bin yıllık olduğu tespit edilen evler, tekstil üretim atölyesi, değirmen ve hububat saklama depoları bulundu. Kazı çalışmalarında bulunan yerleşim yerinin kuzeyinde içinde seramik ürün satışı yapılan dükkanların yer aldığı, büyük boyutlu taş döşemeli bir sokağa rastlandı. Kazı alanından çıkarılan buluntular ve mimari kalıntılar doğrultusunda, söz konusu bölgede Helenistik Dönem ile Roma ve Bizans İmparatorluğu'nda canlı bir yaşamın olduğu, ancak 7'ci yüzyılın sonlarına doğru bittiği anlaşıldı. Buna da depremlerin neden olduğu ileri sürüldü. Bölge, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 'Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı' olarak tescil edildi.

"ESER, GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİ"

Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli'nin kültürel anlamda oldukça zengin bir şehir olduğunu belirtti. Geçmişi M.Ö. 1'ci yüzyıla dayanan bir yerleşim yeri daha ortaya çıktığını ifade eden Akyol, "Honaz Tüneli inşası sırasında bölgede buluntular ortaya çıkınca, yol yapım çalışması durdu. Bölgede yetkililer tarafından inceleme yapıldı. Kazılar sonucu 2 bin yıllık eser bulundu. Müze Müdürlüğü görevlilerimiz tarihi eserleri teslim aldı. Bölge korumaya alındı. Yolun yapımı için alternatif güzergahlar belirlendi. Honaz Tüneli'nin bağlantı yolu, farklı bir güzergaha kaydırılacak" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bolu'nun tescilli ürünü: Uğut tatlısı
14 Mart 2021 21:03		 NASA yarışmasında Van Gölü sürprizi! Birincilik gelebilir
14 Mart 2021 17:17
50 kişinin testi pozitif çıktı, mahalleye giriş - çıkışlar kapatıldı
14 Mart 2021 16:27		 Kaymakamdan, denetimde tepki çeken sözler
14 Mart 2021 14:32
Vali uyardı: Vaka sayılarımızdaki artış devam ediyor
14 Mart 2021 13:45		 Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı tedbir
14 Mart 2021 13:25
Turistik ilçede 103 kişi hastaneye başvurdu, 'suları kaynatın' uyarısı geldi
14 Mart 2021 12:51		 Kaymakam uyardı: Normalleşmeyi hayalimizde görürüz
14 Mart 2021 12:12
İstanbul'un en kalabalık mahallesi, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı
14 Mart 2021 11:25		 Tez ödevi 20 kadına istihdam sağladı
14 Mart 2021 11:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:18 - İslam Memiş: Yaz aylarında gram altın 500 liranın üzerine çıkacak23:02 - Bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu22:55 - Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat Türkiye'de defnedilecek22:46 - Bakan Koca, sağlık çalışanlarına mektup gönderdi22:34 - Bakan Selçuk: Liselilerin gayretine saygı duyuyorum22:32 - 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi
22:21 - Yeni Risk Haritası neden açıklanmıyor?22:06 - Soylu'nun taziyesinde, Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim tilaveti21:56 - Jandarmanın süper burunları 'komando' gibi eğitiliyor21:49 - Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın acı günü21:23 - Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Savcı gibi soruyor21:03 - Bolu'nun tescilli ürünü: Uğut tatlısı
20:59 - Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği çelmesi20:54 - Başkentte tren maketinden yapılan kütüphane açıldı20:50 - MHP, 13'üncü büyük kurultayına hazır20:46 - Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı20:38 - Bakan Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı
20:13 - Kağıthane'de silahlı saldırı! Kurşun cep telefonunu parçaladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
10 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
Kaymakamdan, denetimde tepki çeken sözler
EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Biz düşündük, Elon Musk yaptı
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
Meteoroloji yarın için bu illeri uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mobbing 2
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 3
Siyasi gaflar 3
yalan dünya 2
başıbozuk 1
ipliği pazara çıkmak 1
kendini dev aynasında görmek 2
memurlar net puanlama sistemi ve ödüller 1
memurlarnet sözlük sorunları 4
64 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bitlis Yolalan Temizlik Hizmetleri Geçici 8 İşçi Alacak
Aydın Bozdoğan SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam