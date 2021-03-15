BEDK kararlarına göre MEB unvan değişikliği soru ve cevaplarını açıklamalı
|15 Mart 2021 11:02
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4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 3. maddesinin (c) bendinde "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi" bilgi olarak tanımlamaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına girmeyen durumlar ise "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı bölümde 15'den 26. maddeye kadar sıralanmıştır.
Bu kanuna dayanarak CİMER'den yapılan bilgi edinme başvurularına Bakanlıkça "02-03 Mart 2021 tarihinde yapılan Personel Genel Müdürlüğü unvan değişikliği sınavı e-sınav olarak uygulanmıştır. Taraflarca imzalanan protokol hükümleri gereği sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır." şeklinde red cevabı verilmiştir.
Oysaki mezkur Kanunun "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı, rededilecek durumların açıklandığı bölümde KURUM İÇİ DÜZENLEMELER başlıklı 25. Maddesinde "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır." denilmiş ve yapılan uygulamadan kurum personeli etkileniyorsa talep edilen bilginin verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Red cevabı alanların cevap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na yazılı olarak itirazda bulunabileceği yine kanunun 13. maddesinde belirtilmiştir.
Ayrıca Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun sitesinde Yayınlar memüsünde yer alan "BEDK kararları ışığında açıklamalı bilgi edinme hakkı kanunu" adlı dökümanın 18. sayfasında benzer bir talebin başvurusu yer almış ve Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu talep edilen sınav sorularına ilgili kişi sınava girmiş ise soruların verilmesi gerektiğine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Benzer nitelikteki kurul kararları ektedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında sınava giren personeline itiraz hakkını bile vermeyen Milli Eğitim Bakanlığının yaptığının yanlış olup, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında talep edenlere verilmesi gerekmektedir.
İŞTE BEDK KARARI
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