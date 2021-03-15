1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi.
 15 Mart 2021 02:11
+Aa- Yazdır
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Dila Yıldırım ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İntihar ettiğinden şüphelenilen genç hemşirenin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat Türkiye'de defnedilecek
14 Mart 2021 22:55		 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı
14 Mart 2021 20:46
Evinde bulunamayan Kovid-19 hastası otogarda yakalandı
14 Mart 2021 20:10		 Ünlü yazar Erol Toy hayatını kaybetti!
14 Mart 2021 19:11
Yenikapı Sahili kısıtlamaya rağmen doldu taştı
14 Mart 2021 18:28		 Uygulamadan kaçan sürücüler, başka ekibe yakalandı
14 Mart 2021 17:52
Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden vefat etti
14 Mart 2021 17:19		 Hayatını kaybeden mali müşavir ve eşi toprağa verildi
14 Mart 2021 16:38
5 ilin valisi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
14 Mart 2021 16:01		 'Z kuşağı'na 'zamanı verimli kullanma' tavsiyeleri
14 Mart 2021 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:11 - Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu00:05 - 15 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Memurken yükseköğretim görenler Erasmus kapsamında yurtdışına gidebilir mi?00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:18 - İslam Memiş: Yaz aylarında gram altın 500 liranın üzerine çıkacak23:02 - Bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
22:55 - Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat Türkiye'de defnedilecek22:46 - Bakan Koca, sağlık çalışanlarına mektup gönderdi22:34 - Bakan Selçuk: Liselilerin gayretine saygı duyuyorum22:32 - 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi22:21 - Yeni Risk Haritası neden açıklanmıyor?22:06 - Soylu'nun taziyesinde, Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim tilaveti
21:56 - Jandarmanın süper burunları 'komando' gibi eğitiliyor21:49 - Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın acı günü21:23 - Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Savcı gibi soruyor21:03 - Bolu'nun tescilli ürünü: Uğut tatlısı20:59 - Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği çelmesi
20:54 - Başkentte tren maketinden yapılan kütüphane açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurken yükseköğretim görenler Erasmus kapsamında yurtdışına gidebilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
15 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bardak vurma 3
Türkçe konuşmak Türkçe yaşamak 1
sokum 1
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 1
kırılma anı 2
tükenmez kalem 2
aklı başına gelmek 2
memurlarnet sözlük sorunları 4
hiperaktivite 1
14.03.2021 fenerbahçe vs gençlerbirliği maçı 2
SON İLANLAR
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 6 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK, 9 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam