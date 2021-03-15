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Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması

Siirt Valiliği zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada 'Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır' denildi.
 15 Mart 2021 04:27
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Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulunulduğu iddiasıyla bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun, köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"İlimiz Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır."

Açıklamada, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
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