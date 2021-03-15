1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Irak'a demokrasi getirmiş

Irak'ta ABD işgalinin yol açtığı kaos 10 Ekim'e ertelenen seçimlere de yansıyor. 230 partinin katılacağı seçimlere 58 parti daha başvurdu. Asıl sorun partilerin normal siyasi partiden çok silahlı örgüt gibi olması. "Zafer" koalisyonunun lideri milletvekili Akil el-Rudani'nin açıklamalarına göre seçime katılacak partilerin yüzde 80'inin silahlı kanadı var. Oy pusulasının nasıl olacağı ise merak konusu.
 15 Mart 2021 06:15
+Aa- Yazdır
ABD Irak'a demokrasi getirmiş

Irak'taki silahlı grupların seçime katılma çabası tartışmalara yol açtı. Seçimlere girecek partilerin belirlendiği süreçte terör gruplarının siyasi kanatları harekete geçti. Ülkede ABD işgalinin yol açtığı kaos, 10 Ekim'e ertelenen seçimlere yansıdı. Yüksek seçim kurulu seçimlere 230 partinin katılacağını açıklamıştı. 58 partinin seçimlere katılma talebinin incelendiğinin duyurulması tepkileri beraberinde getirdi. Bağdat, Ninova, Salahaddin ve Diyala'dan gelen başvurular tepki çekti. Asıl sorun ise partilerin siyasi partiden çok silahlı örgüt gibi olması.

YÜZDE 80'İ SİLAHLI

  • Irak parlamentosunun 2015'te onayladığı Siyasi Partiler Kanunu, partilerin herhangi bir silahlı oluşumla ilişkisini yasaklıyor. Eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Zafer koalisyonunun lideri milletvekili Akil el-Rudani, seçime katılacak partilerin yüzde 80'inin silahlı kanadının bulunduğunu söyledi: "Kanun çok açık, silahı olan herhangi bir partinin seçime katılması yasak. Çünkü bu silah gücünü gözdağı vermek, siyasete baskı için kullanacaktır. Partiler yasası doğru şekilde uygulanmalı. Elinde silah olan siyasi partiler Irak'ı bir bilinmezliğe götürecek. Bu durum yaklaşan parlamento seçimlerinin adaletini büyük ölçüde etkileyecek."

GEÇİŞ DÖNEMİ BİTMEDİ

Uzmanlar da seçime girmeye hak kazanan mevcut partilerin birçoğunun kanunu açıkça ihlal ettiğini savunuyor. Iraklı siyaset uzmanı ve analist Dr. Basil Hüseyin seçimlerin ülke için dönüm noktası olduğunu söyledi:

"Bu seçimlerle ülkenin geleceğine karar verilecek. Irak'ta devlete bağlı değil, devleti paylaşmak isteyen gruplara bağlı vatandaşlık inşa edildi. Bağımsız olması gereken güvenlik ve seçim komiserliği gibi önemli kurumlar siyasi parti ve grupların hegemonyası altında. Irak'ta geçiş dönemi anlayışı kalıcı hale getirildi ve bu da ülkenin bölünmesine, devlet müessesesinin geri kalmasına, diktatörlük inşasına neden olacak."

Oy pusulası nasıl olacak?

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'na seçime girmek için partilerden rekor düzeyde başvuru geldi. 583 siyasi parti başvuru yaparken, bunların 230'una izin verildi. Partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağına yönelik çalışma sürerken, oy verecek halkın uzun bir oy pusulası ile kafasının karışabileceği belirtiliyor. 2015'te kabul edilen Siyasi Partiler Yasası'na göre, "Parti kurucu heyetinin en az 7 kişiden oluşması, farklı vilayetlerden en az 2 bin parti üyesinin bulunması, kadın kotasının gözetilmesi ve azınlıkları temsil eden partilerin en az 500 üyeye sahip olması" gerekiyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
15 Mart 2021 07:30		 10 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
14 Mart 2021 18:44
AB, aşıların geç sipariş edilmesiyle ilgili hatasını kabul etti
14 Mart 2021 18:41		 5 Avrupa Birliği ülkesi toplantı talep etti: Aşılar adil dağıtılmıyor
14 Mart 2021 00:20
Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA kiraladı
13 Mart 2021 18:24		 DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek
12 Mart 2021 21:41
Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu
12 Mart 2021 17:06		 BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız
12 Mart 2021 09:18
ABD, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katilini tahliye etti
12 Mart 2021 06:15		 Dünyada hemşire alarmı! 13 milyon kişilik açık oluşabilir
11 Mart 2021 23:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - THY'den Bursa'ya 'bayram hediyesi'08:26 - 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak08:18 - Kornaya değil frene bas08:12 - Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı08:10 - Risk haritası güncellenecek08:02 - 'İmdat' çığlığına anında müdahale
08:00 - 5 yılda 2 milyon kişiye tedbir kararı07:45 - Merkez Bankası kar açıkladı07:30 - Grammy Ödülleri sahiplerini buldu07:25 - Hastaneler dolmadıkça kısıtlamaya gidilmeyecek07:20 - DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış07:10 - Geleceğe 'Sürü İHA' ile hazırlanıyoruz
07:05 - Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor06:50 - Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem06:40 - Kabinenin gündemi yeniden normalleşme06:30 - İç kesimlerde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek - Haritalı06:15 - ABD Irak'a demokrasi getirmiş
04:27 - Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
Kabinenin gündemi yeniden normalleşme
Memurken yükseköğretim görenler Erasmus kapsamında yurtdışına gidebilir mi?
Hastaneler dolmadıkça kısıtlamaya gidilmeyecek
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
İç kesimlerde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek - Haritalı
15 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kisb ü kar 1
parafin 1
kudret 1
entry kelimesinin türkçesi 1
teşkilatı mahsusa 2
kuzey yıldızı 1
gaza 1
atalarımız ne demiş 5
hızar 2
64 1
SON İLANLAR
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 6 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK, 9 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam