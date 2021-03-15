ABD Irak'a demokrasi getirmiş
|15 Mart 2021 06:15
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Irak'taki silahlı grupların seçime katılma çabası tartışmalara yol açtı. Seçimlere girecek partilerin belirlendiği süreçte terör gruplarının siyasi kanatları harekete geçti. Ülkede ABD işgalinin yol açtığı kaos, 10 Ekim'e ertelenen seçimlere yansıdı. Yüksek seçim kurulu seçimlere 230 partinin katılacağını açıklamıştı. 58 partinin seçimlere katılma talebinin incelendiğinin duyurulması tepkileri beraberinde getirdi. Bağdat, Ninova, Salahaddin ve Diyala'dan gelen başvurular tepki çekti. Asıl sorun ise partilerin siyasi partiden çok silahlı örgüt gibi olması.
YÜZDE 80'İ SİLAHLI
- Irak parlamentosunun 2015'te onayladığı Siyasi Partiler Kanunu, partilerin herhangi bir silahlı oluşumla ilişkisini yasaklıyor. Eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Zafer koalisyonunun lideri milletvekili Akil el-Rudani, seçime katılacak partilerin yüzde 80'inin silahlı kanadının bulunduğunu söyledi: "Kanun çok açık, silahı olan herhangi bir partinin seçime katılması yasak. Çünkü bu silah gücünü gözdağı vermek, siyasete baskı için kullanacaktır. Partiler yasası doğru şekilde uygulanmalı. Elinde silah olan siyasi partiler Irak'ı bir bilinmezliğe götürecek. Bu durum yaklaşan parlamento seçimlerinin adaletini büyük ölçüde etkileyecek."
GEÇİŞ DÖNEMİ BİTMEDİ
Uzmanlar da seçime girmeye hak kazanan mevcut partilerin birçoğunun kanunu açıkça ihlal ettiğini savunuyor. Iraklı siyaset uzmanı ve analist Dr. Basil Hüseyin seçimlerin ülke için dönüm noktası olduğunu söyledi:
"Bu seçimlerle ülkenin geleceğine karar verilecek. Irak'ta devlete bağlı değil, devleti paylaşmak isteyen gruplara bağlı vatandaşlık inşa edildi. Bağımsız olması gereken güvenlik ve seçim komiserliği gibi önemli kurumlar siyasi parti ve grupların hegemonyası altında. Irak'ta geçiş dönemi anlayışı kalıcı hale getirildi ve bu da ülkenin bölünmesine, devlet müessesesinin geri kalmasına, diktatörlük inşasına neden olacak."
Oy pusulası nasıl olacak?Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'na seçime girmek için partilerden rekor düzeyde başvuru geldi. 583 siyasi parti başvuru yaparken, bunların 230'una izin verildi. Partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağına yönelik çalışma sürerken, oy verecek halkın uzun bir oy pusulası ile kafasının karışabileceği belirtiliyor. 2015'te kabul edilen Siyasi Partiler Yasası'na göre, "Parti kurucu heyetinin en az 7 kişiden oluşması, farklı vilayetlerden en az 2 bin parti üyesinin bulunması, kadın kotasının gözetilmesi ve azınlıkları temsil eden partilerin en az 500 üyeye sahip olması" gerekiyor.
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