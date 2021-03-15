Kabinenin gündemi yeniden normalleşme
|15 Mart 2021 06:40
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Kontrollü normalleşme ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve mavi (düşük riskli) illerin sayısının azalması, kırmızı (çok yüksek riskli) illerin sayısının artması masaya yatırılacak. Toplantıda, illerdeki vaka artışı gözden geçirilecek ve önümüzdeki dönemde alınması gündeme gelebilecek yeni tedbirler konuşulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Bakan Koca ayrıca, normalleşme süreciyle beraber 2 haftanın ardından güncellenecek haritayla ilgili de bilgi verecek.
Yine, mutasyon virüs de toplantının gündeminde olacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, 76 ilde görüldüğü açıklanan mutasyon virüse karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek. Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken, aşılama süreci ve aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları da toplantıda değerlendirilecek.
Diplomaside yaşanan son gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların başlamasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri kabine üyelerine aktaracak.
Yine, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hukuk ve ekonomi alanındaki reformların da yansıması toplantıda değerlendirilecek konular arasında. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan ve tamamı iki yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan Eylem Planı'na ilişkin takvimlendirme çalışmalarını anlatacağı belirtiliyor.
Ebru Karatosun
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