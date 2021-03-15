DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış
|15 Mart 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan Ekonomi Reform Paketi pek çok farklı alanda düzenlemelerin yanı sıra, gıda israfına yönelik düzenlemeleri de kapsıyor. Atılacak adımlarla her yıl milyarlarca lirayı bulan kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda tarlada kalan ürünlerin zayi olmadan dijital pazar aracılığıyla halka ulaştırılmasına yönelik harekete geçilecek. Gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için atılacak adımların farklı alanlarda da sürdürülmesi bekleniyor.
SOĞUK ZİNCİR DESTEĞİ
- Çiftçilerin ürettiği ürünlerin değer fiyattan tüm alıcılar-üreticiler ve Tarım Arazileri Kiralama Modülü ile tarım arazisini kiraya vermek isteyenler ile üretim yapmak için tarım arazisi kiralamak isteyenler için kurulan online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) gıda israfında da önemli rol oynayacak. Tarlada ve hallerde kalan ürünler DİTAP'ta açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Bu sayede israfn önlenmesinin yanı sıra ürünlerden gelir de elde edilmiş olacak.
Üretim, lojistik ve perakende sektörüne yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak ve bu dokümanlarla yönlendirmeler yapılacak. Sebze ve meyve zaiyatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecek.
SÖZLEŞMELİ TARIMLA ÜRETİM YAYGINLAŞACAK
- Bağış olarak yapılan gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kurulan Gıda Bankacılığı Sistemi gıda israfını önlemek amacıyla yaygınlaştırılacak. Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla, tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak. Reklamlar ve tanıtımlar yapılacak. Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için, çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.
Nur Banu Aras
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Salgın sürecinde tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı
13 Mart 2021 11:33
|Tarihi bölgede 'kim anlatacak' kavgası
13 Mart 2021 08:59
|Xiaomi de artık Türkiye'de üretilecek
11 Mart 2021 18:32
|Konteyner sıkıntısı üreticileri ihracat yapamayacak duruma getirdi
11 Mart 2021 13:23
|Mobil iletişim şirketinden askerlik görevini yapanlara faturasız 'Askerfone' tarifeleri
11 Mart 2021 12:45
|E-ticarette korsan kitaba üç çözüm
11 Mart 2021 07:59
|'Cep'te 1000 TL'lik yerli ucuzluğu
11 Mart 2021 07:40
|Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
10 Mart 2021 10:50
|Yatırım gurusundan kripto parada 'dikkatli olmalıyız' uyarısı
09 Mart 2021 18:56
|Oyak Renault, parça sıkıntısı nedeniyle üretime ara verecek
09 Mart 2021 17:50