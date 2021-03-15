Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|15 Mart 2021 06:50
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