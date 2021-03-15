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Geleceğe 'Sürü İHA' ile hazırlanıyoruz

İHA'ların hava savunma sistemlerini delmesini ve şaşırtmasını hedeflediklerini belirten İsmail Demir ''Geleceğin harekat ortamına 'Sürü İHA' teknolojisiyle hazırlanıyoruz." dedi
 15 Mart 2021 07:10
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Geleceğe 'Sürü İHA' ile hazırlanıyoruz

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) çalışmalarını ve projelerini yerinde inceledik. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün ev sahipliğinde bir grup gazeteci ile gerçekleşen gezi programına Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir de katıldı. SSB Başkanı Demir ve STM Genel Müdürü Güleryüz, birçok yerli ve milli proje hakkında bilgi verirken, özellikle yapay zekalı milli İHA'ların vurucu özelliklerine işaret ettiler.

İHA'ların hava savunma sistemlerini delmesini ve şaşırtmasını hedeflediklerini belirten İsmail Demir, ''Geleceğin harekat ortamına Sürü İHA teknolojisiyle hazırlanıyoruz. Projenin geleceğe matuf amaçları var." dedi. Özgür Güleryüz ise STM'nin yerli imkanlarla geliştirdiği KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA, TOGAN Döner Kanatlı Keşif İHA ve ALPAGU Sabit Kanatlı İHA'nın kritik özelliklerine dikkat çekti.

DÜNYA LİGİNDEYİZ

Savunma sanayiinde milli projelere imza atan STM, askeri deniz platformları, siber güvenlik, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri gibi geniş alanda faaliyet gösteriyor. STM ayrıca, son dönemde insansız hava araçlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere üretilen döner kanatlı vurucu İHA KARGU, genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen otonom döner kanatlı keşif İHA TOGAN ve sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi ALPAGU İHA gibi birçok otonom olarak görev icra edebilecek farklı türde teknolojiler geliştiriyor. Söz konusu projeler ile Türkiye yapay zeka ile karar verebilen sistemler üretme hedefiyle İHA teknolojisinde dünya liginde oynuyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖREVDE

Güvenli gözetleme görevi için geliştirilen TOGAN Döner Kanatlı Keşif İHA, gündüz ve gece insan eli değmeden görevini yerine getiriyor. Görev değişimi özelliğiyle, iki TOGAN ile birinin bataryası belli seviyenin altına geldiğinde diğeri otomatik olarak gö-revi devralabiliyor. Böylece iki TOGAN ile 7 gün 24 saat gözlem görevi icra edilebiliyor. Ayrıca, hareketli nesne tespiti gibi görüntü işleme özellikleri ile de insan hatalarından kaynaklı gözlem hatalarını gideriyor.

HEDEFE KAMİKAZE DALIŞ

KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA ise farklı harp başlıklarıyla çalışabiliyor. Kalkış sonrası kameradaki bir nesneyi belirleyip, hedefe kamikaze şekilde dalış yapıyor. Yapay zeka işleme gibi üstün algoritma yetenekleri olan KARGU ile hedef yukarıdan tespit edilebiliyor. Bir araç hedef olarak seçildiğinde, kullanıcının yapması gereken bir şey kalmıyor. Hedef nereye giderse gitsin, sistem otomatik olarak takibe alıp 2 saniyede yok ediyor.

SIRT ÇANTASINA SIĞIYOR

ALPAGU Sabit Kanatlı İHA da KARGU'nun görevini sabit kanatla yapıyor. Tüpü dahil 1,9 kilogram olan ALPAGU, bir askerin sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Askerin başını kaldıramayacağı bir pusu anında, bu ürünle karşıdaki hedef imha edilebiliyor. ALPAGU'nun deniz ve hava platformlarına entegrasyonu için çalışılıyor. Sistemin bu yıl içinde envantere girmesi bekleniyor.

ÖZGÜR GÜLERYÜZ: SAVAŞ GEMİSİNDE İLK 10 ÜLKE İÇİNDEYİZ

Geliştirdiği sistem ve silahlarla yerli savunma sanayine katkı sağlayan ve dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer alan STM'nin hedefi, dünyanın en büyük 50 savunma firması arasına girmek. Bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz "Milli teknoloji hamlesi kapsamında önemli işlere imza attık. Dünyada 10 ülke kendi askeri savaş gemisini tasarlayıp üretebilecek yetkinliğe sahip, bu ülkelerden birisi de biziz." diye konuştu.

HEDEFE KAMİKAZE DALIŞ

KARGU, 'vur kararının' kontrol istasyonundan verilmesiyle, hedefi istenen mesafeden etkisiz hale getiriyor. KARGU, 1 kilometre yukarıdayken 160 kilometre hızla daldığında hedefin kurtulması için sadece 2 saniyesi kalıyor.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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