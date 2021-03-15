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Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

"Yılın şarkısı" ödülünü, H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı- "Yılın albümü" dalında kazanan Taylor Swift'in "Folklore" albümü oldu- "Yılın kaydı" ödülü Billie Eilish'in "Everything I Wanted" kaydına verildi- Amerikalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü aldı
 15 Mart 2021 07:30
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Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'de, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü alırken, aynı zamanda "En iyi Rap şarkısı" ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu.

Şarkıcı Beyonce'un 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı.

- Yılın şarkısı, albümü ve kaydı

Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı.

Bu dalda, Black Parade (Beyonce), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Want (Billie Eilish), If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels) değerlendirilen diğer aday şarkılardı.

"Yılın albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü.

Swift'in "Folklore" albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III - (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleriyle yarışıyordu.

Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.

Öte yandan, "Yılın kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazandı.

- "En iyilerden" öne çıkanlar

"En iyi solo performans" dalında Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ödüle layık görüldü.

Bu daldaki diğer adaylar ise Yummy (Justin Bieber), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Cardigan (Taylor Swift) idi.

"En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazandı.

Aday gösterilen diğer şarkılar ise Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy), Intentions (Justin Bieber- Quavo), Dynamite (BTS), Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande), Exile (Taylor Swift-Bon Iver) şeklinde sıralanıyordu.

Pop türünde, "En iyi Pop vokal albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü aldı.

"En iyi Country Şarkısı" ödülü "The Highwomen" grubunun seslendirdiği "Crowded Table" şarkısına verilirken, "En iyi Country albümü" ödülü Miranda Lambert'ın "Wildcard" albümüne verildi.

"En iyi Rock albümü" dalında kazanan "The Strokes" grubunun "The New Abnormal" albümü olurken, "En iyi Rock Şarkısı" ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği "Stay High" şarkısına, "En iyi Rock Performansı" ise Fiona Apple'ın "Shameika" şarkısına verildi.

Törende, "En iyi Rap albümü" ödülünün kazanan, rapçi Nas'ın "King's Disease" albümü oldu.

"En iyi Rap performansı" ve "En iyi Rap şarkısı" ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği "Savage" şarkısı kazanırken, Grammy'de ilk kez bir kadın, "En iyi Rap şarkısı" ödülünü almış oldu.

Megan Thee Stallion aynı zamanda "En iyi yeni sanatçı" ödülüne layık görüldü.

- Beyonce'un kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı

Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü kazandı.

Carter, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci kişi oldu.

2002'de 8 yaşındaki Leah Peasall, "The Peasall Sisters" grubu ile içinde yer aldığı "O Brother, Where Art Thou?" albümü "Yılın albümü" seçilmişti.

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ya yapılacaktı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti.
Anadolu Ajansı
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