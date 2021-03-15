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Merkez Bankası kar açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında 34,5 milyar TL kar açıkladı
 15 Mart 2021 07:45
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Merkez Bankası kar açıkladı

TCMB'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB geçen yıl 34 milyar 497,9 milyon TL dönem karı elde etti. Banka'nın bir önceki yıl karı 44 milyar 732,8 milyon TL olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin aktif toplamı 1 trilyon 244 milyar TL olurken, takipteki alacakları 11,5 milyar TL oldu.

Banka'nın Bankalararası Para Piyasası işlemleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.
Memurlar.Net
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