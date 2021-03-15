5 yılda 2 milyon kişiye tedbir kararı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Mahkemeler kadınlara yönelik şiddeti önlemek için 2015 yılından bugüne kadar 2 milyon kişi hakkında 2.4 milyon tedbir kararı verdi. 2015'te 270 bin, 2016'da 320 bin, 2017'de 423 bin, 2018'da 521 bin, 2019'da 594 bin, 2020'de 272 bin tedbir kararı verildi. ŞÖNİM'lerden ise son 8 yılda 784 bin kişi yararlandı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na şiddete uğrayan kadınlardan yağmur gibi başvuru geldi. Komisyon sorunların çözümü için ilgili bakanlıkları harekete geçirdi. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise şiddetin yıl yıl nasıl arttığını ortaya koyan istatistikleri TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdi.

Tedbir kararları

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 2015'te yargı organları, 239 bin 362 kişi hakkında 270 bin 218 tedbir kararı verdi. Dört mağdurun yüzü değiştirilirken, 236 kişinin kimlikleri gizlendi. 223 kişinin de kimlik bilgi ve belgeleri değiştirildi. 168 kişinin de iş yeri değiştirildi. 13 bin 129 kişi hakkında alkol ya da uyuşturucunun etkisinde aileye yaklaşmaması kararı verildi. 45 bin 314 kişi için 50 bin 883 kez, korunan kişilere yaklaşmamaları yönünde karar verildi. 22 bin 626 kişi hakkında 24 bin 930 kez, korunan kişilerin çocuklarına yaklaşmaması kararı verildi. 104 bin 177 kişi için de şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması için 121 bin 936 tedbir kararı uygulandı.

'Demokrasi kadınla vardır'

Milliyet'e konuşan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, kadınların Türk toplumunda öncelikli olduğunu belirterek, kısa süre önce toplumun gündemine gelen vakaların kadına yönelik şiddetin üzücü noktaya ulaştığını gözler önüne serdiğini kaydetti. Satır şöyle devam etti: "Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesi her zaman düsturumuzdur. Bizim muhteşem lügatımızda namus kelimesinin anlamı 'kanun'dur. Yüksek medeniyetimiz bize kadının namus olduğunu bildirirken aslında zannedilenin tersine şunu söylemektedir: 'Kadın kanundur.' Evet kadın kanundur, o yoksa kaos vardır, düzen bozulmuştur, savrulma vardır, baş aşağı yıkılma vardır. Demokrasi kadınla vardır. Kadın varlığını yükseltmeliyiz."

640 bin kadın destek aldı

Şiddetle mücadelenin en önemli destek mekanizmalarından birini oluşturan ŞÖNİM'lerden, kuruldukları 2013 yılından 31 Ocak 2021'e kadar olan dönemde toplam 784 bin 828 kişi yararlandı. Destek alan kişilerin 640 bin 565'i kadın, 93 bin 340'ı çocuk ve 50 bin 923'ü de erkek.