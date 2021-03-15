Risk haritası güncellenecek
|15 Mart 2021 08:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi'nin gündeminin ilk sırasında Kovid-19 vaka sayılarındaki artış var.
Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre: Kademeli normalleşme adımlarının, risk haritasındaki değişime göre güncellenmesi beklenirken, toplantıda eğilimin restoran ve kafelerin mümkün olduğunca açık tutulmasından yana olduğu belirtiliyor.
1 Mart'ta başlayan "kontrollü normalleşme" sürecinin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında illerin risk durumuna göre atılan kontrollü normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kademeli normalleşme adımları, son veriler ışığında yenilenecek risk haritasındaki değişime göre gözden geçirilip güncellenecek.
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