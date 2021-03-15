Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|15 Mart 2021 08:12
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
14 Mart 2021 10:10
|OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar
14 Mart 2021 09:50
|New York şehrinin ünlü meydanında 'Gülen'i durdurun' ilanı
14 Mart 2021 06:36
|İtirafçı olan 8 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
13 Mart 2021 18:08
|Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
13 Mart 2021 14:06
|Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
13 Mart 2021 13:50
|FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
13 Mart 2021 09:51
|Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
12 Mart 2021 23:32
|Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
12 Mart 2021 19:28
|FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir
12 Mart 2021 17:50