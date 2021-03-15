Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

KADINLARIN KORONA İLACI; NAKIŞ, MAKROME, RESİM Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye?nin en büyük workshopetkinliğinde bir araya gelen kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamaları, maske mesafe tedbirleri ve iş yerlerine uygulanan kısıtlamalar yüzünden ağırlıklı olarak evlerde geçirdikleri son bir yılın stresini punch nakışı ve makrome yaparak, kanvas tablo boyayarak attı.