1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 15 Mart 2021 08:12
+Aa- Yazdır
Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
14 Mart 2021 10:10		 OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar
14 Mart 2021 09:50
New York şehrinin ünlü meydanında 'Gülen'i durdurun' ilanı
14 Mart 2021 06:36		 İtirafçı olan 8 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
13 Mart 2021 18:08
Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
13 Mart 2021 14:06		 Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
13 Mart 2021 13:50
FETÖ'nün yeni propaganda yuvası: Spotify
13 Mart 2021 09:51		 Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
12 Mart 2021 23:32
Teröristin USB'sinden yeri tespit edilen 10 kg EYP imha edildi
12 Mart 2021 19:28		 FETÖ elebaşından Yunanistan'a övgü: Yunanistan, kardeş ülkedir
12 Mart 2021 17:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - THY'den Bursa'ya 'bayram hediyesi'08:26 - 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak08:18 - Kornaya değil frene bas08:12 - Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı08:10 - Risk haritası güncellenecek08:02 - 'İmdat' çığlığına anında müdahale
08:00 - 5 yılda 2 milyon kişiye tedbir kararı07:45 - Merkez Bankası kar açıkladı07:30 - Grammy Ödülleri sahiplerini buldu07:25 - Hastaneler dolmadıkça kısıtlamaya gidilmeyecek07:20 - DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış07:10 - Geleceğe 'Sürü İHA' ile hazırlanıyoruz
07:05 - Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor06:50 - Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem06:40 - Kabinenin gündemi yeniden normalleşme06:30 - İç kesimlerde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek - Haritalı06:15 - ABD Irak'a demokrasi getirmiş
04:27 - Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
Kabinenin gündemi yeniden normalleşme
Memurken yükseköğretim görenler Erasmus kapsamında yurtdışına gidebilir mi?
Hastaneler dolmadıkça kısıtlamaya gidilmeyecek
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
İç kesimlerde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek - Haritalı
15 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiperaktivite 1
yaş 35 yolun yarısı 3
mobbing 2
Yapay et 1
teşkilatı mahsusa 2
64 1
cevabını merak ettiğimiz sorular 2
Kapı tokmağı 2
türk isimleri 4
ton balığı 1
SON İLANLAR
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 6 sağlık personeli alacak
TÜBİTAK, 9 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam