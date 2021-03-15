Milliyet'ten Gökhan Karakış'ın haberine göre: Türkiye'de son iki yılda 270 bisiklet sürücüsünün başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği. Bisiklet sürücülerinin kurduğu 70 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Bisikletli Yaşam Platformu, can kayıpları ve kazalara dikkat çekmek amacıyla "Bisikletime Çarparsan Ölürüm" etiketiyle kampanya başlattı. Motorlu taşıt eğitimleri ve ehliyet sınavlarında bisikletliler konusunda uyarıların arttırılmasını isteyen platform, 2019'da 8201 bisikletli kazadan 111'inin, 2018'de yaşanan 8514 bisikletli kazadan 136'sının ölümle sonuçlandığını belirten platform, araç sürücülerine "Kornaya değil frene bas" çağrısı yaptı.

'Göz göre göre ölüm'

İki teker tutkunlarının yaşam hakkının korunması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de başvuran platformun sözcüsü Mustafa Karakuş, Trafik Kanunu'nda bisikletin bir ulaşım aracı olduğu yazılı olduğunu anımsatarak, şunları dedi: "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisikletlilerin, bisiklet yolu yoksa araç yolunun sağ şeridini kullanacağı ve geçiş önceliğine sahip oldukları nettir. Ama sürücü kurslarında Türkiye'de sadece otomobili kullanmaya yönelik bir algı yaratılıyor. Otomobili kurallara uygun kullanmaya yönelik algı yok. Herkes aracını insana saygı mantığıyla sürerse sorun kalmaz. Motorlu taşıt sürücülerinin bisikleti araç gibi görmediğini belirten Karakuş, şunları dedi:

Güvenlik şeridi şart

"Bisikletli ölümlerini kaza olarak nitelendirmiyoruz. Çünkü çarpmalar motorlu araç sürücüsünün bisikletliyi görmesine rağmen yaşanıyor. Çarpma sonrası beyanlar 'Görmedim ya da yolun ortasından gidiyordu' yönünde. Ama kamera görüntüleri araç sürücülerini doğrulamıyor. 270 çarpmada 270 sürücü haklı olamaz. Samsun'da 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü Nuri Can Beyazpınar'a çarparak ölümüne neden olan ve uyuşturucu madde kullanan sanık, tutuksuz yargılanıyor. Bisikletliye ölüm göz göre göre geliyor. Bu sorumsuzluk tedirginlik yaratırken dünyanın en sempatik ulaşım aracı bisikleti sevenleri korkutuyor. Bisiklet dünyanın her yerinde desteklenir, kullanım oranının artması ülkenin gelişmişliğini gösterir. Bakanlık ve yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul edilmeli. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kurallar müfredata alınmalı ve bisikletliye saygı duyulmalı."

Yitip giden bisikletliler

Zeynep Aslan (32): Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep 14 Ekim 2020'de İzmir'in Çiğli ilçesinde antrenman yaparken yan yoldan çıkan kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Umut Gündüz (19): Ankaralı bisikletçi Umut Gündüz, 22 Temmuz 2020 tarihinde alkollü bir sürücünün kullandığı aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eray Köseler (17): İzmir Narlıdere'de arkadaşıyla bisiklete binen Köseler 24 Mayıs 2018 tarihinde kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak can verdi.

Nuri Can Beyazpınar (17): 25 Haziran 2020 akşamı Samsun'da bir motosikletlinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.