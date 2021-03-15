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THY'den Bursa'ya 'bayram hediyesi'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkanın takipleri sonucu pandemi nedeniyle Bursa'dan uçuşlara ara veren Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı öncesinde Bursa'dan Erzurum, Muş ve Trabzon'a seferleri yeniden başlatıyor.
 15 Mart 2021 08:30
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THY'den Bursa'ya 'bayram hediyesi'

Uluslararası Yenişehir Havaalanı'nın daha aktif kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığının temasları sonuç vermiş ve Türk Hava Yolları Bursa'dan Ankara, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır ve Muş seferlerini neredeyse yüzde 100 dolulukla başlatmıştı.

Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden THY iç hatlardaki çapraz uçuşları durdurmuştu. THY, yeni normal diye adlandırılan 1 Haziran 2020'den itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas havaalanlarına uçuşları başlatırken, Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş programı dışında tutulmuştu.

Bayram müjdesi

Bursa'nın da yeniden uçuş programına alınması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığının temasları olumlu sonuç verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret etti. Yenişehir Havaalanı'nın yeniden uçuş programına alınmasının ele alındığı ziyarette THY Bölgesel Uçuşlar ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş da hazır bulundu. Toplantı sonunda Bursa için müjdeli haber geldi ve Ramazan Bayramı öncesinde Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan Erzurum, Muş ve Trabzon'a uçak seferlerinin başlatılacağı açıkladı.

Hayırlı olsun

İstanbul'dan sonra en büyük ihracat kenti olan Bursa'nın Anadolu'nun tüm illeriyle sıkı bağları olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her alanda ulaşılabilir bir kent olması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Pandeminin başladığı döneme kadar Bursa'dan yapılan uçak seferlerinin doluluk oranlarının çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak pandemi başlayınca THY genel olarak uçuşları durdurmuştu. Yeni normal dediğimiz 1 Haziran'da belli bölgelere uçuşlar başlamıştı ancak Bursa'mız uçuş takvimi dışında kaldı. THY Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştük ve bayram öncesi uçuşların başlayacağı müjdesini aldık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. Çabalar sonuç verdi.

THY'nin Bursa'dan uçuşlara yeniden başlaması için yoğun bir diploması trafiği yürüten ve sık sık THY ile bu konuda görüşmeler yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de pandemiden önce Diyarbakır, Muş, Erzurum, Trabzon seferlerinin full gidiş-dönüş olduğunu hatırlattı. Yeniden başlayacak seferlerin aynı doluluklarla devam edeceğine inandığını ifade eden Esgin, "Bursa'mız bu potansiyele sahip bir kent. Özellikle uçuşların Bayram öncesi başlayacak olması da bizim için bir bayram hediyesi oldu. Bursa'mıza gösterdikleri duyarlılık nedeniyle THY yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa için güç birliği

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yerel yönetim ve merkezi hükümetin uyum içinde olmasının kente sağladığı katkılara bir örneğin de uçak seferlerinde yaşadığını söyledi. Bursa ve Bursalıların menfaatine olan her konuda gerek Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Milletvekilleri gerekse de merkezi hükümetin uyum ve güç birliği içinde örnek bir çalışma sergilediğini dile getiren Gürkan, "Yenişehir Havaalanımızdan uçak seferlerinin yeniden başlaması halkımızın büyük bir beklentisiydi. Bu konuda da uyum içinde bir çalışma sergiledik ve uçuşlarımız bayram öncesi yeniden başlıyor. Süreci yakından takip eden Başkanımıza, Milletvekilimize ve Bursa uçuşlarını yeniden başlatma kararı alan THY yönetimine teşekkür ediyorum. Karar Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Memurlar.Net
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