İki kurum toplam 45 personel alacak
|15 Mart 2021 08:44
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.
Öte yandan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ar-Ge personeli, uzman yardımcısı/uzman kadroları için son başvuru tarihi 5 Nisan, teknisyen/tekniker, yönetici asistanı için ise 19 Mart olarak belirlendi.
Başvurular için gerekli koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında "www.tubitak.gov.tr", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" ve İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
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