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Pandemide 20 bin tahmini: Mayıs'ta vakalar inişe geçecek

Koronayla mücadelede uygulamaya koyulan kademeli normalleşmenin ardından vaka sayılarında artış yaşandı. Uzmanlar, vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını, mayıstan itibaren ise havaların ısınmaya başlamasıyla açık alanlara geçileceğinden düşmeye başlayacağını tahmin ediyor..
 15 Mart 2021 08:57
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Pandemide 20 bin tahmini: Mayıs'ta vakalar inişe geçecek

Vakaların 100 binde görülme oranlarına göre illerin 4 ayrı gruba ayrılmasıyla başlayan uygulamada, ikinci haftanın ardından yeni değerlendirmeler başladı. Hükümetin ilgili birimlerinde, büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunacağına ilişkin görüş oluştuğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği belirtiliyor.

YOĞUN BAKIMLAR DOLARSA...

Yapılan değerlendirmelerde, yeni uygulamaya bağlı olarak, vaka sayısında artışın beklendiği ifade edildi. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul'da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak."

ÖNCE ARTIŞ SONRA GERİLEME

Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, vaka sayısındaki artışın 20 binleri bulacağı, nisan ayının sonu ile mayıs ayının başında ise gerileme beklendiği yorumları yapılıyor. Gerilemedeki en önemli etkenler hava sıcaklıklarının artması, kapalı ortamlardan açık havaya geçilmesi ve mesafenin fazlalaşması olacak. Uzmanlar, yaz aylarının kısmen rahat geçeceğini, mutasyondaki gelişmeye bağlı olarak yeni kararların tartışılacağını belirtiyor. Aşı, yeterince yapılmadığı için henüz değerlendirmeye alınmıyor. Aşılama artarsa, etkisi ancak yaz aylarında görülecek.

UYARILARA DEVAM

Toplantılarda, kısıtlamaların kaldırılmasının maske ve mesafenin de kalktığı anlamına gelmediği, kurallara uyulmaması durumunda eski yasaklara yeniden dönülebileceğine dair hatırlatmaların sık sık yapılarak, kamuoyunun bu konudaki duyarlılığının arttırılması gerektiği ifade edildi. İstanbul'daki artışın şubat ayının ikinci yarısından itibaren başladığı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hastalık şikayetiyle test yaptıranlarda yüzde 50, hastalık görülme oranında ise yüzde 20 artış olduğu belirtiliyor. Bilim Kurulu üyelerinden bazılarının, mutasyon nedeniyle hızlı bir bulaşmanın söz konusu olduğu, bunun aile içi bulaşları arttırdığı yorumu yaptıkları, mavi kodlu iller dışındaki illerde hafta sonu yasaklarına geri dönülmesi, kırmızı kodlu illerden de giriş-çıkışların sınırlandırılmasını istedikleri öğrenildi.
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