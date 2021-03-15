Fenerbahçe Yöneticisi: FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor
|15 Mart 2021 09:45
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Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın VAR operatörüne tepki vardı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek futboldan FETÖ'nün temizlenmesi gerektiğini söyledi.
"FETÖ'cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor" diyen Selahattin Baki, "Sayın Cumhurbaşkanımız önde olmak üzere futbolu sevenler olduğunu biliyorum, lütfen bir temizlik bekliyoruz artık" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, "Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum" dedi.
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