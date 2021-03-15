İstanbul'da ceza yiyen şahıs ile polis arasında gerginlik
|15 Mart 2021 09:09
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İstanbul'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı dün de devam etti.
Kısıtlamayı ihlal edenleri ise polisler yakalamaya çalıştı.
Arnavutköy'de de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu.
Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu, izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.
"BEN BÖYLE DEVLETİN..."
Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri, izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi.
Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, "Haram olsun", "Ben böyle devletin" diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu.
Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.
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