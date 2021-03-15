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İnternetten çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın mimar D.C., internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi. Tamir için geldiği evde genç kadının bacaklarına dokunduktan sonra kendisine doğru çekip öpen tesisatçı adeta dehşet dolu dakikalar yaşattı. Genç kadının evi de yakıldı! İşte şoke eden olayın son dakika detayları ve genç kadın mimarın kendi evinde yaşadığı kabus ve sonrasında gelişen olaylar zinciri.
 15 Mart 2021 09:22
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İnternetten çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da 29 yaşındaki mimarın evine çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı. Genç kadına kabusu yaşatan tacizci sapık tesisatçı kendi evinde akılalmaz bir pervasızlıkla kadına yönelik tacize başladı. Geçen temmuzda yaşanan olayda, genç kadının bacaklarına dokunan ve kendisine doğru çekip öpen tesisatçı, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. İşte şoke eden olaya dair tüm son dakika detayları;

GENÇ KADINA KENDİ EVİNDE TACİZ!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın D.C. internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi. Genç kadının bacaklarına dokunan ve kendine doğru çekip öpen tesisatçı eve gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİS GÖZALTINA ALIR ALMAZ DAVA AÇTI

Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken olayı geçtiği ev ise esrarengiz bir şekilde molotoflu saldırıya uğradı ve yandı.

AVUKATI TÜM DETAYLARI ANLATTI:

USTAYA YARDIM EDEREKEN CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞTUR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Çağla Gül Bulut; " Müvekkilim; tamirat, boya, temizlik gibi hizmetleri internet sitesi üzerinden sunan uygulamadan tesisat ustası çağırmıştır. Ustaya yardım ederken, tesisat ustası tarafından bacağına dokunmak, öpüp, sarılmak suretiyle cinsel saldırıya uğramıştır.

SON DAKİKA 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müvekkilin beyanlarına Mahkeme tarafından itibar edilerek, şahıs hakkında 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Karar kesinleşmiş, şahıs halen tutukludur. Bu emsal niteliğinde bir karardır" İfadelerini kullandı.

ÖNCE İŞE KOYULMUŞ GİBİ GÖRÜNDÜ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da başına gelenleri anlatan Mimar D.C. erkek arkadaşının evinin tadilat işlemleri için, internet sitesi üzerinden bir usta çağırdı. Eve gelen usta işe koyuldu.

KADINDAN YARDIM BAHANESİYLE ANAHTAR İSTEDİ

Bir süre sonra genç kadından ismini bilmediği bir anahtarı istedi. Genç kadın bilmiyorum deyince, usta anahtarı kendisi almak için kadının bacaklarından tutup ayağa kalktı. İddiaya göre ayağa kalkan adam genç kadını kendine doğru çekip öpmeye kalktı ve kadını elle taciz etti.

POLİSİ GÖRÜNCE ŞEYTANA UYDUM DEDİ

BU yaşananların ardından adama "ne yapıyorsun sen" diyerek iten genç kadın etraftaki kesici delici tadilat malzemelerini görünce de çok korktu. Hızla adamı eve kilitleyip kendisini sokağa attıktan sonra polise haber verdi. Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan adam iddiaya göre "Şeytana uydum çok pişmanım dedi". Gözaltına alınan ve hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılan tesisatçı 5 yıl hapis cezası aldı. Hala tutuklu olarak yargılanıyor.

İNTERNET SİESİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Avukat Çağla Gül Bulut; " Bu karar "bana kimse inanmaz, delilim yok, iftira atıyor derler, onun da orda ne işi varmış, o da istemiştir" diye düşünmek zorunda bırakılan nice kadınlar için örnek, cesaret veren bir karardır. Müvekkilim çok ağır bir travma yaşamış ve psikolojik tedavi görmektedir.

Bizim hukuki mücadelemiz henüz bitmedi, devam etmekte. Burada aynı zamanda bir internet sitesi, şirket var. Şirkete ve ustaya karşı manevi tazminat davası açtık" dedi.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV MOLOTOFLA YAKILDI

Öte yandan olayın geçtiği ev bu olaydan 9 gün sonra esrarengiz bir şekilde molotof atılarak yakıldığı iddia edildi. Bu konuyla ilgili de karşı taraftan şikayette bulunulduğu öğrenildi.
Sabah
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