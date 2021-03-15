'Çok yüksek riskli' illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde ev ziyaretleri yasaklandı
|15 Mart 2021 09:24
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdiği belirtildi.
"Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretlerinin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.
Vaka yayılım hızının önüne topyekun mücadeleyle geçilebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız."
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