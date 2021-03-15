Aşının gelişi durdu!

Türkiye'de, 2.5 milyon kişiden fazlasına 2 doz, 7 buçuk milyondan fazlasına ise 1 doz aşı yapıldı.

Sinovac ile yapılan anlaşma gereği Mart ayında 50 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Nisan ayında da 2. 50 milyon doz aşının büyük bölümünün gelmesi bekleniyordu.

Sinovac'tan aşıların gelmesi durdu, Türkiye bu durumu nasıl aşacak?

Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya köşesinde bu konuya değindi.

İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü

Bu ay içinde sorunun aşılabileceğine ve 50 milyon dozun tamamının gelebileceğine yönelik de beklenti var.

Bu noktaya gelmesinin nedeni bilindiğinde, gerisinde yatan nedenin diplomatik ilişkilerle çözüleceğini görmek sanırım daha gerçekçi...

Çünkü gümrükte şartları uygun ortamda bekleyen aşının gelmesi için "gönderin" talimatının çıkması Çin gibi ülkelerde bazen uzun zaman alabiliyor.

Anlaşmanız olsa da...

Sonuçta mahkemeye verseniz ne olacak, uluslararası mahkemenin sorunu çözmesi için bu kez bütün süreçler tıkanacak...

Bunun giderilme yöntemleri de bu gibi dönemlerde malum...

Bazen iki ülke ilişkileri tazeleyecek bir gezi veya bir diplomatik temas bütün sorunların ortadan kalkmasına yol açabilir...

Bakalım nasıl şekillenecek...

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