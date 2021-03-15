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ByLock yüklü hediye tabletler dağıtıldı

İtirafçı örgüt üyesi, FETÖ'cü vali ve kaymakamların, örgüt içi nasıl haberleştiğini anlattı: Haberleşmek için, teknoloji mağazasından aldığımız tabletlere ByLock yükleyip, onlara hediye ediyorduk
 15 Mart 2021 09:34
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ByLock yüklü hediye tabletler dağıtıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcıları için oluşturduğu mülkiye yapılanmasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma birimleri, örgütün kaymakam ve vali yardımcıları için 6-7 kişilik gruplar oluşturduğu, 17-25 Aralık'tan sonra ise bu grupları 2 ve tek kişiye kadar indirdiğini tespit etti.

Mahrem imamlar tarafından kaymakam ve vali yardımcılarına ByLock yüklü tabletler verildiği ve bu tabletleri makamlarına götürmemeleri yönünde tavsiyede bulunulduğu ortaya çıktı. Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçede yaşanan gelişmeleri anbean mahrem imamlarına aktardıkları tespit edildi.

ByLock programını 2016 yılı Şubat ayı ortalarında kullanmayı bıraktıktan sonra ise Tango isimli örgütsel haberleşme sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

Maaşlarının yüzde 10'unu himmet adı altında örgüte veren kaymakam ve vali yardımcılarının, yılda iki kez İstanbul ve Ankara'da Asya Termal Oteli'nde sahte isimlerle kayıt yaptırarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

ŞEMASI ÇIKARILDI

Soruşturma birimleri, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının Diyarbakır (Üst Bölge) şemasını çıkardı. Güneydoğu Anadolu sorumlusunun 'Tuncay' kod Cemil Yıldırım, Yıldırım'dan sonra ise 'Melih' kod Bora Şerbetçi'nin olduğu tespit edildi. Diyarbakır'dan sorumlu 'Orhan' kod Numan Dönmez, MardinŞırnak'tan sorumlu 'Halil' kod Ali Yağmur, Batman- Siirt'ten sorumlu 'Sami' kod Ali Ataman, Malatya- Elazığ ve Tunceli'den sorumlu ise 'Faruk' kod Ömer Faruk Kısakürek isimli mahrem imamların olduğu belirlendi.

Mülkiyeden sorumlu mahrem imamlar yılda bir kez Ankara ve İstanbul'da örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarıyla toplantı gerçekleştiriyordu. İstanbul'daki toplantılar genellikle FETÖ'ye ait dershanelerde gerçekleştirilirken, Ankara'da Kızılcahamam Asya Termal Oteli veya örgüte ait dubleks villalarda yapılıyordu.

SAHTE İSİMLERLE GAZETE ABONELİĞİ

ÖRGÜTE ait Zaman Gazetesi kapatılana kadar tüm örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcıları başka isimlerle gazeteye abone yaptırıldı. Kapatıldıktan sonra ise Bugün, Meydan gibi örgüte ait gazetelere abonelikler oluşturuldu. Yapılan aboneliklerin sadece verilen paralarla sınırlı olduğu, gazetelerin örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarına gönderilmediği öğrenildi.

BAZI KAYMAKAMLARA DERSHANE VİZESİ

KAYMAKAM ve vali yardımcılarına FETÖ ile iltisaklı olmadıkları izlenimi vermek amacıyla tavsiyelerde bulunulduğu, FETÖ'ye ait kurumların (Bank Asya, dershaneler ve özel okullar) kullanılmaması talimatı verildiği belirlendi. Bu hususun sadece Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan kaymakamlara eğitim imkanları kötü olmasından dolayı FETÖ ile iltisaklı kurumlara çocuklarını gönderme izni verilerek esnetildiği ortaya çıkarıldı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

Sabah
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