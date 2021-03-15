Yine mi Kabine değişikliği!
|15 Mart 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, bugünkü köşe yazısında kulislere yansıdığının aksine bir kabine değişikliği planının olmadığını söyledi.
Yakışıklı, yazısının 'Yine mi kabine değişikliği?' başlıklı kısmında olası bir kabine değişikliğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.
"İki buçuk yıldır her ay 'Kabine değişecek' diye millete yalan söyleyen sözde kulis müdavimleri! Madem öyleydi neden Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevden alınmasını bilemediniz? Neden Albayrak'ın istifasını ve yerine Lütfi Elvan'ın geleceğini bilemediniz? Birileri çıkmış; "Ak Parti çevrelerinden duyduğuma göre..." diye döşenip duruyor. Resmen uyduruyorlar.
Ben 'Bakan toto' oynayacak değilim! Dikkat çekmek için yalan söyleyecek de değilim! Kabineyi değiştirmeye yetkili tek isim Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bu yetkiyi direkt 'milletten' almıştır. Başkan Erdoğan öyle 'fısıltılı ve kısık sesle' konuşmaz, varsa söyleyeceği gür bir edayla söyler! Kabine değişecekse karar verici ortadadır. Yalan yanlış uydurup da milletin gündemini manipüle etmeye gerek yok"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Biraz da bizim Enver semirsin, bal tutan parmağını yalar'
15 Mart 2021 09:40
|Aşının gelişi durdu!
15 Mart 2021 09:28
|Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
15 Mart 2021 04:27
|15 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Mart 2021 00:05
|Bakan Koca, sağlık çalışanlarına mektup gönderdi
14 Mart 2021 22:46
|Bakan Selçuk: Liselilerin gayretine saygı duyuyorum
14 Mart 2021 22:34
|Yeni Risk Haritası neden açıklanmıyor?
14 Mart 2021 22:21
|Soylu'nun taziyesinde, Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim tilaveti
14 Mart 2021 22:06
|Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Savcı gibi soruyor
14 Mart 2021 21:23
|MHP, 13'üncü büyük kurultayına hazır
14 Mart 2021 20:50