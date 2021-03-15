Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, bugünkü köşe yazısında kulislere yansıdığının aksine bir kabine değişikliği planının olmadığını söyledi.

Yakışıklı, yazısının 'Yine mi kabine değişikliği?' başlıklı kısmında olası bir kabine değişikliğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.

"İki buçuk yıldır her ay 'Kabine değişecek' diye millete yalan söyleyen sözde kulis müdavimleri! Madem öyleydi neden Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevden alınmasını bilemediniz? Neden Albayrak'ın istifasını ve yerine Lütfi Elvan'ın geleceğini bilemediniz? Birileri çıkmış; "Ak Parti çevrelerinden duyduğuma göre..." diye döşenip duruyor. Resmen uyduruyorlar.

Ben 'Bakan toto' oynayacak değilim! Dikkat çekmek için yalan söyleyecek de değilim! Kabineyi değiştirmeye yetkili tek isim Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bu yetkiyi direkt 'milletten' almıştır. Başkan Erdoğan öyle 'fısıltılı ve kısık sesle' konuşmaz, varsa söyleyeceği gür bir edayla söyler! Kabine değişecekse karar verici ortadadır. Yalan yanlış uydurup da milletin gündemini manipüle etmeye gerek yok"