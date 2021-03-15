Van, Bitlis ve Muş için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
|15 Mart 2021 09:47
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Yağışların akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısında kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, gece saatlerinde ise yüksek kesimlerde kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Van ve Muş'ta 7 ile Bitlis'te 5 derece olması tahmin ediliyor.
Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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