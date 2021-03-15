Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin sahnesi duygulandırdı
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin, "Menajerimi Ara" dizisinde duygusal bir sahneyle anıldı. Anma sırasında usta oyuncu dakikalarca ayakta alkışlandı.
|15 Mart 2021 09:54
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Star'da yayınlanan Menajerimi Ara dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin anıldı. Menajerimi Ara'ya konuk olan Sedef Avcı tiyatro sahnesine, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla çıktı.
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide o sahne duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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