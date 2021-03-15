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Emlak beyan değeri online alınabilecek

Gerek pandemi gerekse de işlem sahiplerinin memnuniyeti için tapuda fiziki işlem başvurular sona eriyor. Yapılacak başvurular, internet yoluyla 7/24 esasına göre 'web-tapu' ve 'Alo 181' üzerinden yapılabiliyor.
 15 Mart 2021 10:24
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Emlak beyan değeri online alınabilecek

Türkiye'de ilk kez İstanbul'un tüm ilçelerinde başlatılan yeni bir çalışma hakkında da bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Yeni uygulama ile birlikte tapu işlem başvurularda yığılma ve zaman kayıplarına neden olan emlak beyan değerleri artık tapu sicil müdürlükleri tarafından online olarak alınabilecek. Hatta rayiç değerler de tapu sicil müdürlükleri tarafından görülebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü II. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmayla İstanbul'daki tüm belediyeler ile bu ay sonunda entegrasyon tamamlanmış olacak" dedi.

"İşlemlerin kolaylaşması önemli"

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi kapsamında Türkiye'nin sıralamasında bu düzenlemelerin önemli etkisi olduğunu ifade eden Özelmacıklı "Son dönemde DASK bilgilerinin web tapu başvurularında girilebilmesi, şirketler için yetki belgelerinin merkezi kayıt sisteminden alınabilmesi gibi düzenlemeler işlem süreçlerinde emek ve zaman kaybı önlüyor. Vekalet ve veraset ilamı gibi noterler tarafından düzenlenen evraklar için yapılabilecek entegrasyonlar, e-ipotek sistemlerinin yaygınlaşması, web tapu sistemine imza saatinin değiştirilebilmesi gibi farklı düzenlemeler ile işlemlerimiz daha da kolaylaşacak" dedi.

Emlak İşletmeleri Düzenleme Bekliyor

Benzer bilgi paylaşımlarının yetki belgesi alan emlak işletmeleri için de önemli ihtiyaç olduğunu belirten Özelmacıklı "Örneğin satışına aracılık ettiğimiz bir taşınmazın rayiç bedelini ya da belediyeye olan borcunu görmek, taşınmazın mimarı projesine ulaşabilmek, varsa takyidat bilgilerini alabilmek konusunda bizler de süreçlere dahil edilmeliyiz. Şu anda web tapu üzerinden maliklerin sadece yetki vermesi durumun takyidat görebiliyor ya da işlem başlatabiliyoruz. Aslında bizlerin yetkilendirme sözleşmesi kapsamında da bu verilere ulaşabiliyor olmalıyız. Taşınmaz alım - satımını daha güvenilir hale getirmek için bu entegrasyonlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Emlak vergisi borçları internetten ödenebilir"

2021 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemelerinin 1 Mart tarihi itibarı ile başladığını belirten Özelmacıklı "31 Mayıs tarihine kadar bu ödemeleri mükellefler internet üzerinden de yapabilirler. Hatta satış, bağış gibi bir tapu işlemine konu taşınmazlar için tüm geçmiş ve o yıla ait vergi borçlarının ödenmesi gerekiyor. Tapu işlemi öncesinde emlak beyan değerinin ibrazı yasal olarak zorunlu. Borcu olana da beyan değeri verilmiyor yani mükellef de tapu işlemini yapamıyor. Maalesef bazı belediyeler haksız bir uygulama ile kişinin o ilçe sınırları içindeki tüm taşınmazlarının borçlarını kapatmadan da emlak beyan değeri yazısı vermiyor. Buna ilişkin de düzenleme şart" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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