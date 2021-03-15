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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

26 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
 15 Mart 2021 10:34
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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(15 Mart 2021)

2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

26 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mart 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçları

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı:

2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

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