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Kumar oynatılan evin sahibinden polise: Bu bizim ekmek paramız
Adana'da düzenlenen kumar baskınında 13 kişiye adli işlem uygulandı. Kahvehaneye çevrilen bir evin sahibi, polis ekiplerine "Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız" diyerek kendini savundu.
|15 Mart 2021 10:35
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ahlak büro amirliği ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen 12 kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adreslere baskın yaptı.
Adreslerden birinin ev olduğu ancak kahvehaneye çevrildiğini belirledi. Polisin yaptığı baskında ev sahibinin "Tamam kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız" dedi.
Polis 12 kahvehanede 13 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yaparken, 176 kişiye de salgın kurallarına uymamaktan 672 bin lira para cezası yazdı.
Polis kumar oynatılan yerlerden 12 bin 472 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
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