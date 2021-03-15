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Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları şubatta bir önceki aya göre yüzde 15,06 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azaldı
 15 Mart 2021 10:37
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Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye genelinde şubat ayında 81 bin 222 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15,06 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15,06 arttı. Ocakta 70 bin 587 konut satılmıştı.

İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

Şubatta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu.

Ardahan'da ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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