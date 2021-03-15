Altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor

MEMURKEN YÜKSEKÖĞRETİM GÖRENLER ERASMUS KAPSAMINDA YURTDIŞINA GİDEBİLİR Mİ? Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olan bir memurun Erasmus programıyla yurt dışına gitmesi 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliği kapsamına girmemektedir.