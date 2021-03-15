Bankalardan kredi çekenlere mahkemeden iyi haber
|15 Mart 2021 10:49
|+Aa- Yazdır
Kredi çekmek isteyen kişilerden bankaların almış oldukları masraflar her geçen gün artarken mahkemeden emsal karar çıktı. Konut kredisi ekspertiz ücreti ve kredi dosya masrafı için para iadesi yapılacak.
Emlak365.com'un haberine göre ;Özellikle de ekonomik dalgalanma sonrasında kredi çeken kişilerin sayıları hızla artarken bankaların farklı isimler altında aldığı kredi masrafları da artış gösterdi. Bankalardan kredi çekmek zorunda olan kişiler çaresizce kredi sözleşmelerine imza atarken masraf iadesi konusunda yeni bir adım atıldı.
İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi çeken kişiler için konut kredisi ekspertiz ücreti ve kredi dosya masrafı para iadesi için mahkemeden verilen emsal karar ve atılması gereken adımlar için Tıklayınız
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı
15 Mart 2021 10:37
|Emlak beyan değeri online alınabilecek
15 Mart 2021 10:24
|120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
15 Mart 2021 08:26
|Ekonomistlerin, MB'den enflasyon kararı beklentisi ne?
12 Mart 2021 16:09
|Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek
12 Mart 2021 13:53
|TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak
12 Mart 2021 11:12
|Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 551 milyon dolar azaldı
11 Mart 2021 14:59
|Yıllık cari açık, yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk kez iyileşti
11 Mart 2021 14:08
|İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 7,44 arttı
10 Mart 2021 10:24
|Faizsiz konutta suistimale hapis cezası
08 Mart 2021 18:34