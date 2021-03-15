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Bankalardan kredi çekenlere mahkemeden iyi haber

Kredi çekmek isteyen kişilerden bankaların almış oldukları masraflar her geçen gün artarken mahkemeden emsal karar çıktı. Konut kredisi ekspertiz ücreti ve kredi dosya masrafı için para iadesi yapılacak.
 15 Mart 2021 10:49
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Bankalardan kredi çekenlere mahkemeden iyi haber

Kredi çekmek isteyen kişilerden bankaların almış oldukları masraflar her geçen gün artarken mahkemeden emsal karar çıktı. Konut kredisi ekspertiz ücreti ve kredi dosya masrafı için para iadesi yapılacak.

Emlak365.com'un haberine göre ;Özellikle de ekonomik dalgalanma sonrasında kredi çeken kişilerin sayıları hızla artarken bankaların farklı isimler altında aldığı kredi masrafları da artış gösterdi. Bankalardan kredi çekmek zorunda olan kişiler çaresizce kredi sözleşmelerine imza atarken masraf iadesi konusunda yeni bir adım atıldı.

İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi çeken kişiler için konut kredisi ekspertiz ücreti ve kredi dosya masrafı para iadesi için mahkemeden verilen emsal karar ve atılması gereken adımlar için Tıklayınız

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