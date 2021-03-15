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Yol ortasında kadına şiddet
İstanbul Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı
|15 Mart 2021 11:08
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Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı'nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor.
Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.
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