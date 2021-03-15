Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'Tüketici Bakanlığı' önerisi

Bakal, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketici haklarının her alanda hayata geçmesi için devlet kadar tüketicilerin de sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Tüketicileri, evrensel tüketici haklarına yönelik taleplerini daha gür bir sesle dile getirebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarına üye olmaya çağıran Bakal, "Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliğin korunması, ekonomik çıkarların korunması, bilgi edinme, eğitilme, zararların karşılanması, sesini duyurma, sağlıklı bir çevrede yaşama olarak belirlenen evrensel tüketici hakları bütün halinde okunup değerlendirildiğinde, bu haklardan biri olmadığında ötekilerin yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya için yetersiz kalacağı açıkça ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'nın, "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmü gereğince kamu otoritesine mal ve hizmet alımlarından doğan uyuşmazlıklar yanında evrensel tüketici haklarının hayata geçirilmesi için bütüncül bir görev yüklediğini aktaran Bakal, Tüketici Bakanlığının kurulmasının gündeme alınmasını beklediklerini ifade etti.