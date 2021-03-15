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3 askerin şehit düştüğü terör saldırısında 9 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Hazırlanan iddianamede, Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırının detayları yer aldı
 15 Mart 2021 11:17
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3 askerin şehit düştüğü terör saldırısında 9 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce Mermer Jandarma Karakoluna düzenlenen ve 3 askerin şehit düştüğü, 24 askerin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin biri tutuklu 9 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 322 yıldan 504 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Vedat Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdurrahim Y, Aydın T, Cengiz Y, Cihan G, Mahmut Y, Medeni G, Mürsel Y. ve Sıddık G. hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı saldırılara ilişkin bilgilere yer verildi.

PKK'lı teröristler tarafından 24 Mart 2016'da kullanılan kamyonetin Mermer köyünden karakola doğru getirildiği ve karakol duvarının yanında infilak ettirildiği kaydedilen iddianamede, patlama noktasında 11 metre eninde, 2 metre 20 santimetre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi.

Patlamada Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli ve Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem'in şehit olduğu, 24 askerin yaralandığı belirtilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlama sırasında araçta olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmalarda patlama çevresinde herhangi bir canlıya ait kan ve doku parçasına rastlanmadığı aktarıldı.

Olay yeri kriminal inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, saldırıda kullanılan patlayıcıda TNT, amonyum nitrat ve RDX maddeleri tespit edildiği, patlayıcının metal parçalarla tesirinin arttırıldığı kaydedildi.

- Saldırıda 3 araç kullanılmış

Olaya ilişkin bir kişinin Mermer Jandarma Karakolu'na gelerek kendisinde bulunan kamera kayıtlarını teslim ettiği belirtilen iddianamede, "Kamera görüntülerinde, bombalı araç saldırısından birkaç dakika önce 3 araç kamera açısından geçiyor. Öndeki aracın karakola yapılan saldırıda bomba yüklü, ikincisinin bombalı aracı kullanan kişiyi aracı bıraktıktan sonra olay yerinden kaçırmak üzere gelen araç, üçüncüsünün ise karakola saldırı sonrası propaganda amaçlı görüntü çekme hazırlığında olan terörist grubu taşıyan araç olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

Tutuklu sanık Vedat Ö'nün başka bir suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden sanık Abdurrahim Y'ye yazdığı mektupta, "karakola yapılan saldırıya ilişkin bildiklerini anlatmakla tehdit ettiği" kaydedilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

"Şüpheli Vedat Ö'nün, 8 şüpheliyle patlayıcıyı saldırıdan yaklaşık bir hafta önce birlikte toplamaya başladıkları, bomba yapım sürecinde baştan itibaren patlayıcı maddeyi hazırlayıp eylemi gerçekleştiren diğer şüphelilerle birlikte olduğu, bu kapsamda mavi variller ile patlayıcı maddeyi getirdiği belirlenmiştir. Patlayıcılar saldırıdan 2 gün önce 3 şüpheliyle araca yüklenmiştir. Şüpheli Cengiz Y'nin iş yerinde toplanarak bombayı patlamaya hazır hale gelecek şekilde hazırladıkları, örgüt içerisinde üst konumda bulunan terör örgütü üyelerinin saldırıdan 2 gün önceye kadar şüphelilerin bulunduğu yere gelerek eylem planlaması yaptıkları tespit edildi. Vedat Ö'nün beyanında geçen diğer şüphelilerin eylemden önce yaptıkları konuşmalar ile getirilen maddelerden bomba hazırlığında olunduğunun aşikar olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hazırladığı bomba ile Mermer Jandarma Karakoluna saldırı gerçekleştirildiği ve 1,5 ton patlayıcı kullanıldığı tespit edilmiştir."

İddianamede, saldırının terör örgütü PKK/KCK'nın amacı doğrultusunda devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya, devletin bağımsızlığını zayıflatmaya, birliğini bozmaya, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiil ve amaç kapsamında gerçekleştirdiği vurgulandı.

İddianamenin, sonuç kısmında şunlar yer aldı:

"Şüphelilerin saldırısının vahim nitelikte olduğu, gerçekleştirilen 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarının araç suç olduğu, amaç suçun ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler saldırıyı bilerek, isteyerek, tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirerek, kamu malına bomba kullanarak zarar vermiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, sanıklar hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 3 şehit için "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 24 askerin yaralanmasına ilişkin "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 322 yıldan 504 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakolu'na 24 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit olmuş, 24 asker yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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