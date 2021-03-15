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Ayvalık'ta arazide cesedi bulunan bebeğin annesi olduğu iddia edilen genç kadın tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arazide bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan genç kadın tutuklandı.
|15 Mart 2021 11:26
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından yapılan çalışmalarda, bebeğin annesi olduğu öne sürülen E.A. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.
Yeni Mahalle İlkkurşun Tepesi mevkisinde 12 Mart'ta yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide poşet içinde bebek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu polise bildirmişti. Birkaç saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu belirleyen polisler, olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.
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