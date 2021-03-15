Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
|15 Mart 2021 11:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 138, Çambaşı'nda 107, Sarıkamış'ta 100, Erciyes'te 95, Konaklı'da 89, Nemrut ve Uludağ 85, Davraz'da 63, Ergan'da 58, Ilgaz'da 55, Yedi Kuyular ve Kartepe'de 53, Hesarek, Ovacık ve Yıldızdağı'nda 45, Ladik'te 36, Murat Dağı'nda 32, Zigana'da 30, Mersivan, Yalnızçam ve Hazarbaba'da 20, Denizli'de 15, Yıldıztepe'de 8 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.03.2021
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-5
|1
|Palandöken
|KY
|-6
|-2
|Uludağ
|KKY
|-1
|7
|Nemrut
|KY
|-5
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-4
|3
|Davraz
|KKY
|1
|5
|Erciyes
|KY
|-3
|2
|Ilgaz
|KKY
|-1
|5
|Konaklı
|KY
|-6
|0
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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