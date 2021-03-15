Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
|15 Mart 2021 12:08
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