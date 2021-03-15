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Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
 15 Mart 2021 12:08
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Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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