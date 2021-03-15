PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 8 patlayıcı imha edildi
Siirt-Bitlis sınırında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
|15 Mart 2021 12:40
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkez Çobansuyu köyü kırsalı Siirt-Bitlis sınırındaki Kapı Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" düzenlendi.
Bölgedeki sığınak ve barınakların kontrol edildiği operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli 8 el yapımı patlayıcı belirlendi.
Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü infilak ettirildi.
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