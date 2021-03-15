PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 8 patlayıcı imha edildi

BEDK KARARLARINA GÖRE MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SORU VE CEVAPLARINI AÇIKLAMALI Milli Eğitim Bakanlığı, 02-03 Mart 2021 tarihinde yapılan unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamamaktadır. Ancak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararlarına göre, yapılan sınavların soru ve cevaplarının açıklanması gerekmektedir.