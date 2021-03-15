Adıyaman'da 134 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|15 Mart 2021 12:59
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 134 ev karantina altına alındı.
Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.
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